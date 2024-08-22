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Сегодня, 06:05

Лукаку в ближайшее время может перейти в «Наполи»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку в ближайшее время может перейти в «Наполи». Как сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо, в течение 24 часов сторонам предстоит встретиться в Лондоне.

Ранее сообщалось, что лондоский клуб хочет получить за 31-летнего бельгийца 35 миллионов евро. Хотя неаполитанцы предлагали 25 миллионов евро.

Лукаку в 2021 году вернулся в «Челси». В сезоне-2023/24 форвард на правах аренды выступал за «Рому»: 47 матчей во всех турнирах, 21 гол и 4 результативные передачи.

Ромелу Лукаку
Футбол
ФК Наполи
ФК Челси
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