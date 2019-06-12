Лукаку считает Конте лучшим тренером мира

Форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку заявил, что считает лучшим тренером в мире Антонио Конте. Ранее итальянский специалист возглавил "Интер". До этого он работал с "Челси", "Ювентусом" и сборной Италии.

- Конте перешел в "Интер", для меня он лучший тренер в мире, - цитирует бельгийца Sportmediaset. - Что касается моего будущего, то я уже принял решение, но не могу озвучить из уважения к "Манчестер Юнайтед", с которым у меня действует контракт. Я всегда был большим поклонником серии А, мои близкие люди знают, что я всегда хотел поиграть в Англии и Италии.

Ранее сообщалось, что 26-летний футболист близок к переходу в "Интер". В минувшем сезоне он провел 45 матчей за "МЮ" и забил 15 мячей при четырех голевых передачах.

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