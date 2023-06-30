Лукаку отклонил предложение «Аль-Хиляля» с зарплатой в 45 миллионов евро

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку отказался от продолжения карьеры в Саудовской Аравии, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, «Аль-Хиляль» предложил 30-летнему бельгийцу зарплату в 45 млн евро в год, но форвард отказался. Он хочет продолжить карьеру только в «Интере».

Сезон-2022/23 нападающий провел в «Интере» на правах аренды. Он сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 7 результативных передач.