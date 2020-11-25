Лукаку может перейти в «Реал»
17:26
Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку может стать игроком «Реала», сообщает Don Balon.
По данным источника, мадридцы готовы заплатить за 27-летнего бельгийца 85 миллионов евро в зимнее трансферное окно, чтобы решить проблемы с нападающими.
Напомним, что «Интер» купил форварда у «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года за 83 миллиона евро.
В нынешнем сезоне Лукаку принял участие в семи матчах серии А, отметившись семью забитыми мячами и двумя результативными передачами.
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