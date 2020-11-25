Лукаку может перейти в «Реал»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку может стать игроком «Реала», сообщает Don Balon.

По данным источника, мадридцы готовы заплатить за 27-летнего бельгийца 85 миллионов евро в зимнее трансферное окно, чтобы решить проблемы с нападающими.

Напомним, что «Интер» купил форварда у «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года за 83 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Лукаку принял участие в семи матчах серии А, отметившись семью забитыми мячами и двумя результативными передачами.