Луиз Густаву заплатил «Марселю» миллион евро, чтобы перейти в «Фенербахче»

Стали известны детали перехода полузащитника Луиза Густаву из «Марселя» в «Фенербахче».

Как информирует L'Equipe, бразилец доплатил миллион евро из своего кармана, чтобы переход осуществился. До этого в СМИ сообщалось, что сумма трансфера составила шесть миллионов евро.

В прошлом сезоне 32-летний Луиз Густаву провел 38 матчей за «Марсель» и забил три мяча во всех турнирах. В этом сезоне на его счету четыре игры и один гол.