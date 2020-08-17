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Луис Суарес может вернуться в «Аякс»

13:26
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«Аякс» хочет вернуть уругвайского форварда Луиса Суареса, сообщает журналист Энцо Оливера.

По данным источника, 33-летний форвард может покинуть «Барселону» после неудачного выступления клуба в Лиге чемпионов. Контракт Суареса с каталонцами истекает летом 2021-го года.

В прошлом сезоне ла лиги Луис Суарес провел 28 матчей, в которых забил 16 мячей и отдал восемь результативных передач. По данным Transfermarket, ориентировочная стоимость уругвайца составляет 28 миллионов евро.

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