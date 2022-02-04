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Сегодня, 04:20

Луис Адриано подписал контракт с «Антальяспором», за который выступает Кудряшов

Сергей Разин
корреспондент
Луис Адриано.
Фото Twitter

Форвард Луис Адриано подписал контракт с «Антальяспором», сообщается на официальном сайте турецкого клуба.

Соглашение с 34-летним бразильцем рассчитано до лета 2023 года. Игрок будет выступать под 70-м номером.

С 2019 года Адриано выступал за «Палмейрас», в составе которого выиграл три трофея. Всего за бразильский клуб он провел 104 матча, в которых забил 32 гола и отдал 10 голевых передач.

Отметим, что за «Антальяспор» выступают российский защитник Федор Кудряшов и полузащитник Фернандо, который также играл за «Спартак» вместе с Луисом Адриано.

Луис Адриано
Федор Кудряшов
ФК Антальяспор
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