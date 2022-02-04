Луис Адриано подписал контракт с «Антальяспором», за который выступает Кудряшов
Форвард Луис Адриано подписал контракт с «Антальяспором», сообщается на официальном сайте турецкого клуба.
Соглашение с 34-летним бразильцем рассчитано до лета 2023 года. Игрок будет выступать под 70-м номером.
С 2019 года Адриано выступал за «Палмейрас», в составе которого выиграл три трофея. Всего за бразильский клуб он провел 104 матча, в которых забил 32 гола и отдал 10 голевых передач.
Отметим, что за «Антальяспор» выступают российский защитник Федор Кудряшов и полузащитник Фернандо, который также играл за «Спартак» вместе с Луисом Адриано.
? Ho? Geldin Luiz Adriano!— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) February 3, 2022
Kul?b?m?z Luiz Adriano ile 1.5 y?ll?k s?zle?me imzalad?. Futbolcumuza ho? geldin der, k?rm?z?-beyaz armam?z alt?nda ba?ar?lar dileriz.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/szM5eAk9nI