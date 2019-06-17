Лучший бомбардир чемпионата Словакии может оказаться в России

Нападающий братиславского "Слована" Андраж Шпорар находится в сфере интересов российского клуба.

Как узнал "СЭ" от источника в "Словане", 25-летний форвард может перейти в один из топ-клубов премьер-лиги. Помимо него футболистом интересуется "Галатасарай".

Шпорар – нападающий сборной Словении. Год назад он перешел в "Слован" из "Базеля" и за сезон забил 34 гола в 36 матчах. С 29 мячами в чемпионате Словакии Шпорар стал лучшим бомбардиром турнира. За сборную Словении Шпорар забил один гол в 13 матчах. (Гоша Чернов)​

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