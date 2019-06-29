Лучший бомбардир чемпионата Голландии может перейти в "Севилью"

Нападающий ПСВ Люк Де Йонг может продолжить карьеру в "Севилье", утверждает Marca. Андалусский клуб заплатит за 28-летнего центрфорварда порядка 12,5 миллиона евро. В понедельник он должен приехать в Севилью на медосмотр и подпишет контракт на четыре сезона, до 2023 года.

По версии источника, Де Йонг должен стать заменой Виссаму Бен Йеддеру, которым интересуются "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед".

В минувшем сезоне Де Йонг стал лучшим бомбардиром чемпионата Голландии, забив 28 голов в 34 матчах.