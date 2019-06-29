"Лозанна" расторгла контракт со старшим сыном Зидана

"Лозанна" расторгла контракт с полузащитником Энцо Зиданом. Старший сын главного тренера "Реала" Зинедина Зидана, воспитанник мадридского клуба перешел в "Лозанну" на правах свободного агента в начале 2018 года. Во второй половине сезона-2017/18 он отыграл 11 матчей и забил 2 мяча в чемпионате Швейцарии, а прошлый сезон отыграл в клубе "Райо Махадахонда".

На счету Энцо Зидана 33 матча в испанской сегунде в сезоне-2018/19, по его итогам "Махадахонда" вылетела в третий дивизион.

У Зинедина Зидана четверо сыновей, все занимаются футболом. 21-летний Лука Зидан - резервный вратарь "Реала", который, вероятно уйдет в другой клуб этим летом после возвращения из аренды украинца Андрея Лунина. 17-летний Тео и 13-летний Эльяс на данный момент занимаются в академии "Реала".