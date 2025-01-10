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Сегодня, 12:11

Ловат перешел из «Ахмата» в «Гояс» на правах аренды до конца 2025 года

Сергей Ярошенко
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Защитник «Ахмата» Лукас Ловат на правах аренды перешел в «Гояс», сообщает пресс-служба грозненского клуба.

Арендное соглашение между клубами рассчитано до конца 2025 года.

27-летний бразилец выступал за «Ахмат» с января 2024 года. В этом сезоне на его счету 13 матчей во всех турнирах и два гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 700 тысяч евро.

Ранее «СЭ» сообщал о данном трансфере.

Источник: Telegram-канал «Ахмата»
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Гояс
Лукас Ловат
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