Ловат перешел из «Ахмата» в «Гояс» на правах аренды до конца 2025 года

Защитник «Ахмата» Лукас Ловат на правах аренды перешел в «Гояс», сообщает пресс-служба грозненского клуба.

Арендное соглашение между клубами рассчитано до конца 2025 года.

27-летний бразилец выступал за «Ахмат» с января 2024 года. В этом сезоне на его счету 13 матчей во всех турнирах и два гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 700 тысяч евро.

Ранее «СЭ» сообщал о данном трансфере.