«Лос-Анджелес» сделал «Тоттенхэму» предложение по Сону

«Лос-Анджелес» сделал «Тоттенхэму» первоначальное предложение по нападающему Сону Хын Мину, сообщил в соцсети X журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, лондонский клуб позволит 33-летнему корейцу самостоятельно принять решение по своему будущему.

Летнее трансферное окно в МЛС открылось 24 июля и продлится до 21 августа.

В сезоне-2024/25 Сон сыграл в 46 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 12 голевых передач.

За «Лос-Анджелес» сейчас выступает бывший голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис, который перебрался в МЛС в 2024 году.