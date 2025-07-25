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25 июля 2025, 07:29

«Лос-Анджелес» сделал «Тоттенхэму» предложение по Сону

Евгений Козинов
Корреспондент
Сон Хын Мин.
Фото Global Look Press

«Лос-Анджелес» сделал «Тоттенхэму» первоначальное предложение по нападающему Сону Хын Мину, сообщил в соцсети X журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, лондонский клуб позволит 33-летнему корейцу самостоятельно принять решение по своему будущему.

Летнее трансферное окно в МЛС открылось 24 июля и продлится до 21 августа.

В сезоне-2024/25 Сон сыграл в 46 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 12 голевых передач.

За «Лос-Анджелес» сейчас выступает бывший голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис, который перебрался в МЛС в 2024 году.

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