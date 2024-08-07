«Лос-Анджелес» хочет подписать Гризманна

«Лос-Анджелес» ведет активные переговоры о подписании игрока сборной Франции Антуана Гризманна, сообщает L'Equipe. Стороны не исключают, что переход может произойти сейчас, но этот трансфер может случиться в будущем. Переговоры ведутся уже продолжительное время.

Летнее трансферное окно в МЛС закрывается 14 августа. Действующий контракт Гризманна с «Атлетико» истекает летом 2025 года, но в нем есть пункт о выкупе игрока за 10 миллионов евро.

«Лос-Анджелес» рассматривает Гризманна рассматривает как ключевого игрока в иерархии команды.