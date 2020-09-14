Форвард «Наполи» Фернандо Льоренте может продолжить карьеру в «Интере», сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, миланский клуб ищет дублера для Ромелу Лукаку, и 35-летний испанец подходит на эту роль. Также главный тренер «Интера» Антонио Конте хотел видеть в команде форварда «Челси» Оливье Жиру, однако Льоренте — более ожидаемый вариант.

В минувшем сезоне Льоренте провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал результативную передачу.