Льоренте договорился с «Наполи»

Нападающий Фернандо Льоренте продолжит карьеру в «Наполи». 34-летний испанец, который находится в статусе свободного агента, договорится об условиях контракта с итальянской командой, сообщает Sky in Italy.

На выходных Льоренте пройдет медосбледовние, после чего подпишет полноценный договор.

Льоренте уже играл в Италии в составе «Ювентуса» с 2013 по 2015 год. Также в его карьере были «Атлетик», «Севилья» и «Суонси». В составе «Тоттенхэма» в сезоне-2018/19 он провел 35 матчей и забил 8 голов.

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