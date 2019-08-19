Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Льоренте близок к переходу в «Наполи»

13:39
Теги:

Фернандо Льоренте в ближайшее время станет игроком «Наполи», сообщает Goal. 34-летний испанец находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Тоттенхэмом».

Ранее к нему проявляли интерес другие итальянские клубы — «Лацио», «Интер», «Рома» и «Фиорентина».

Льоренте уже играл в Италии в составе «Ювентуса» с 2013 по 2015 год. Также в его карьере были «Атлетик», «Севилья» и «Суонси». В составе «Тоттенхэма» в сезоне-2018/19 он провел 35 матчей и забил 8 голов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир