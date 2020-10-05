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Лондонский клуб претендует на Лофтус-Чиика

13:22
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Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик может стать игроком «Фулхэма», сообщает Daily Mail.

По данным источника, «дачники» готовы взять в оренду до конца 24-летнего англичанина. Сам Лофтус-Чик не доволен своим положением в «Челси», поэтому ради игровой практики намерен сменить клуб.

В сезоне-2020/21 Лофтус-Чик провел за «Челси» 1 матч и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 24 миллиона евро.

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