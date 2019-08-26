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«Локомотив» представит новичка во вторник

22:59
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Официальный Twitter «Локомотива» опубликовал видео с новым игроком, не показав его лица. На кадрах видно, что футболист чеканит мяч.

«Этот день тянулся мучительно долго, — написано в сообщении «Локомотива». — И ты все правильно понял. Завтра, 27 августа, мы ждем всех владельцев абонементов на особенную встречу. В 20:00 у паровоза на площади перед «РЖД Ареной»!»

Ранее сообщалось, что «Локомотив» договорился с «Интером» о трансфере хавбека Жоау Мариу.

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