«Локомотив» представит новичка во вторник

Официальный Twitter «Локомотива» опубликовал видео с новым игроком, не показав его лица. На кадрах видно, что футболист чеканит мяч.

«Этот день тянулся мучительно долго, — написано в сообщении «Локомотива». — И ты все правильно понял. Завтра, 27 августа, мы ждем всех владельцев абонементов на особенную встречу. В 20:00 у паровоза на площади перед «РЖД Ареной»!»

Ранее сообщалось, что «Локомотив» договорился с «Интером» о трансфере хавбека Жоау Мариу.