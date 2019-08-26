«Локомотив» представит новичка во вторник
22:59
Официальный Twitter «Локомотива» опубликовал видео с новым игроком, не показав его лица. На кадрах видно, что футболист чеканит мяч.
«Этот день тянулся мучительно долго, — написано в сообщении «Локомотива». — И ты все правильно понял. Завтра, 27 августа, мы ждем всех владельцев абонементов на особенную встречу. В 20:00 у паровоза на площади перед «РЖД Ареной»!»
Ранее сообщалось, что «Локомотив» договорился с «Интером» о трансфере хавбека Жоау Мариу.
Этот день тянулся мучительно долго. И ты всё правильно понял.— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) August 26, 2019
Завтра, 27 августа, мы ждём всех владельцев абонементов на особенную встречу. В 20:00 у паровоза на площади перед «РЖД Ареной»!
И помни, #ТрёшкиБольшеНет! pic.twitter.com/majxgwaqRL