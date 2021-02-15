«Локомотив» отдал Берковского в аренду в «Нижний Новгород»

Полузащитник «Локомотива» Илья Берковский на правах аренды перешел в «Нижний Новгород», сообщает официальный сайт московского клуба. 20-летний российский футболист будет выступать за команду из ФНЛ до конца сезона-2020/21.

Берковский перешел в «Локомотив» в конце декабря прошлого года из «Торпедо». Он подписал контракт с железнодорожниками на 3,5 года.

В текущем сезоне хавбек провел 22 матча за «Торпедо» и забил шесть голов.