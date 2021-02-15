«Локомотив» отдал Берковского в аренду в «Нижний Новгород»
21:02
Полузащитник «Локомотива» Илья Берковский на правах аренды перешел в «Нижний Новгород», сообщает официальный сайт московского клуба. 20-летний российский футболист будет выступать за команду из ФНЛ до конца сезона-2020/21.
Берковский перешел в «Локомотив» в конце декабря прошлого года из «Торпедо». Он подписал контракт с железнодорожниками на 3,5 года.
В текущем сезоне хавбек провел 22 матча за «Торпедо» и забил шесть голов.
Илья Берковский на правах аренды перешел в «Нижний Новгород», где будет выступать до конца сезона.— «Локомотив» (@fclokomotiv) February 15, 2021
Желаем Илье успехов в новой команде и надеемся, что он сможет получить необходимую игровую практику.https://t.co/1Q2xtFEsnR
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