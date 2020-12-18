«Локомотив» объявил о переходе хавбека «Торпедо» Берковского

Полузащитник «Торпедо» Илья Берковский подписал контракт с «Локомотивом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 20-летним хавбеком рассчитано до лета 2024 года, игрок будет выступать под 23-м номером.

«Сегодня очень радостный день в моей жизни. Переход в «Локомотив» — это возможность играть в настоящем топ-клубе, — приводит слова Берковского сайт «Локо». — Я давно слежу за командой, а в этом году, когда переехал в Москву, ходил на матчи «Локо» в Лиге чемпионов. Я понимаю, что меня ждет много работы, все только начинается и многое еще нужно доказать, чтобы выйти на поле в футболке «Локомотива». Но я точно знаю, что сделаю все возможное, чтобы это случилось, и постараюсь принести пользу своей новой команде!»

В текущем сезоне Берковский провел 22 матча за «Торпедо», в которых забил шесть голов и сделал результативную передачу.