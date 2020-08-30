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«Локомотив» может подписать Санти Мину из «Сельты»

18:18
Санти Мина. Фото instagram.com
Санти Мина. Фото instagram.com
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Как стало известно «СЭ», «Локомотив» заинтересован в подписании форварда «Сельты» Санти Мины.

Во второй половине сезона-2019/20 вместе с 24-летним испанским футболистом играл форвард Федор Смолов. Россиянин играл за клуб из Виго на правах аренды.

В минувшем сезоне Мина провел 36 матчей за «Сельту», забил 8 голов и сделал три результативные передачи. Контракт нападающего с испанской командой рассчитан до конца июня 2024 года. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 14,5 миллиона евро. (Максим Алланазаров)

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