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«Локомотив» может арендовать у «Уотфорда» воспитанника «Барселоны»

18:15
Жерар Деулофеу. Фото Reuters
Жерар Деулофеу. Фото Reuters
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Нападающий «Уотфорда» Жерар Деулофеу может продолжить карьеру в чемпионате России, утверждает журналист The Sun Данкан Кастлс. По информации источника, «Локомотив» интересуется 26-летним испанцем.

Московский клуб рассматривает вариант с годичной арендой Деулофеу с последующим правом выкупа игрока.

В минувшем сезоне футболист провел 30 матчей за «Уотфорд», забил 4 гола и сделал 5 результативных передач. Его контракт с английской командой действует до конца июня 2023 года. Портал transfermarkt.de оценивает Деулофеу в 20 миллионов евро.

В активе форварда четыре матча в составе сборной Испании. Деулофеу является воспитанником «Барселоны».

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