«Локомотив» интересуется бывшим футболистом «Наполи» Гамшиком

Полузащитник «Далянь Ифан» Марек Гамшик может продолжить карьеру в Тинькофф чемпионате России, сообщает «Матч ТВ» 15 февраля. По информации источника, «Локомотив» интересуется 33-летним словацким футболистом.

Московский клуб рассчитывает подписать Гамшика на правах свободного агента. Его контракт с китайской командой действует до конца декабря 2021 года.

Гамшик ранее выступал за «Наполи» (2007-2019), где в общей сложности провел 520 матчей, забил 121 гол и сделал 100 результативных передач. Портал transfermakt.de оценивает хавбека в 4 миллиона евро.

На счету Гамшика более 100 игр в составе сборной Словакии.