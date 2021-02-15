«Локомотив» интересуется бывшим футболистом «Наполи» Гамшиком
21:50
Полузащитник «Далянь Ифан» Марек Гамшик может продолжить карьеру в Тинькофф чемпионате России, сообщает «Матч ТВ» 15 февраля. По информации источника, «Локомотив» интересуется 33-летним словацким футболистом.
Московский клуб рассчитывает подписать Гамшика на правах свободного агента. Его контракт с китайской командой действует до конца декабря 2021 года.
Гамшик ранее выступал за «Наполи» (2007-2019), где в общей сложности провел 520 матчей, забил 121 гол и сделал 100 результативных передач. Портал transfermakt.de оценивает хавбека в 4 миллиона евро.
На счету Гамшика более 100 игр в составе сборной Словакии.
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