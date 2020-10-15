«Локомотив» интересуется 20-летним хавбеком «Спортинга»

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Рафаэл Камашу может продолжить карьеру в чемпионате России, утверждает A Bola. По информации источника, 20-летний португалец попал в сферу интересов «Локомотива».

В клуб также поступило предложение с арендой Камашу от загребского «Динамо». Трансферное окно в Хорватии закрывается в понедельник.

В минувшем сезоне хавбек провел 28 матчей за «Спортинг», забил один гол и сделал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года. Портал transfermarkt.de оценивает полузащитника в 4 миллиона евро.

В активе Камашу 6 игр в составе сборной Португалии до 20 лет.