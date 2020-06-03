«Локомотив» и «Спартак» по-прежнему заинтересованы в Лаксальте

Полузащитник «Милана» Диего Лаксальт может продолжить карьеру в РПЛ, сообщает Calciomercato.com.

По сведениям источника, 27-летним уругвайцем по-прежнему интересуются «Локомотив» и «Спартак». Агент игрока ранее подтверждал интерес со стороны российских клубов.

В текущем сезоне Лаксальт был арендован «Торино», но зимой вернулся в «Милан». На его счету 19 матчей во всех турнирах, в которых он отметился голевой передачей.

Его контракт с «россонери» действует до 30 июня 2022 года. Портал transfermarkt.de оценивает стоимость Лаксальта в 5,5 миллиона евро.