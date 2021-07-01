Локателли согласовал личный контракт с «Ювентусом» с зарплатой в 3 миллиона евро в год
07:07
Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли может перейти в «Ювентус», сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, 23-летний итальянец хочет продолжить карьеру в туринском клубе. Игрок уже согласовал личный контракт до 2026 года с зарплатой в 3 млн евро в год. Также на хавбека претендует «Арсенал» и дортмундская «Боруссия».
В минувшем сезоне Локателли сыграл 34 матча во всех турнирах на клубном уровне, в которых забил четыре мяча и сделал три результативные передачи. На чемпионате Европы игрок оформил дубль в ворота сборной Швейцарии (3:0).
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