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Лоик Реми может вернуться в «Ниццу»

03:38

Нападающий «Резиспора» Лоик Реми ведет переговоры с «Ниццей». Как сообщает RMC, французский клуб заинтересован в подписании 34-летнего форварда.

Ранее Реми выступал за «Ниццу» с 2008 по 2010 год. Тогда он забил 30 голов в 75 матчах.

Нынешний контракт Реми с турецким клубом рассчитан до 2022 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 750 тысяч долларов.

В сезоне-2020/21 Реми сыграл в 19 матчах чемпионата Турции и забил 7 голов.

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