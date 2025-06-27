«Ливерпуль» заинтересован в трансфере Ангуло из «Андерлехта»

«Ливерпуль» может подписать в летнее трансферное окно полузащитника «Андерлехта» Нильсона Ангуло, сообщает Footy Condor.

По данным источника, скауты «Ливерпуля» недавно наблюдали за 22-летним эквадорцем на матче за сборную. Судя по первым отзывам, Ангуло обладает всеми качествами, которые делают его идеальным кандидатом для развивающейся системы «Ливерпуля».

В сезоне-2024/25 Ангуло в 44 матчах за «Андерлехт» во всех турнирах забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2027 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 2 миллиона евро.