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«Ливерпуль» заинтересован в приобретении Мэддисона

16:12
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Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон может продолжить карьеру в «Ливерпуле». По информации Top Mercato, мерсисайдцы намерены приобрести хавбека в зимнее трансферное окно. Среди конкурентов — «Манчестер Юнайтед».

Контракт 22-летнего англичанина рассчитан до лета 2023 года. В 7 матчах на его счету 2 гола и 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость в 45 миллионов евро.

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