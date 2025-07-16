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16 июля 2025, 01:07

«Ливерпуль» включился в борьбу за нападающего «Реала» Родриго

Евгений Козинов
Корреспондент
Родриго.
Фото Reuters

«Ливерпуль» включился в борьбу с «Арсеналом» за нападающего «Реала» Родриго, утверждает испанское издание AS.

«Красные» после подписания полузащитника Флориана Вирца намерены приобрести защитника (Хоррел Ато), нападающего (Александр Исак или Юго Экитике), а также левого вингера, коим может стать 24-летний Родриго.

В ближайшие дни «Ливерпуль» отправит в Испанию будет отправлен агент для установления официальных контактов.

В сезоне-2024/25 Родриго сыграл в 54 матчах во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 11 результативных передач.

Родриго.Родриго надо уходить из «Реала». Так будет лучше для всех

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