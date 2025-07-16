«Ливерпуль» включился в борьбу за нападающего «Реала» Родриго

«Ливерпуль» включился в борьбу с «Арсеналом» за нападающего «Реала» Родриго, утверждает испанское издание AS.

«Красные» после подписания полузащитника Флориана Вирца намерены приобрести защитника (Хоррел Ато), нападающего (Александр Исак или Юго Экитике), а также левого вингера, коим может стать 24-летний Родриго.

В ближайшие дни «Ливерпуль» отправит в Испанию будет отправлен агент для установления официальных контактов.

В сезоне-2024/25 Родриго сыграл в 54 матчах во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 11 результативных передач.