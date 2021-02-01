«Ливерпуль» ведет переговоры с «Шальке» о переходе Кабака

«Ливерпуль» и «Шальке» обсуждают переход в английский клуб защитника Озана Кабака, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны пока не пришли к договоренности. Клубы обсуждают пункт об опции выкупа контракта. Сам Кабак согласен на переход и ждет завершения переговоров.

Если клубы не договорятся, другим кандидатом для «Ливерпуля» является защитник «Браги» Давид Карму. 20-летний Озан Кабак в текущем сезоне провел 14 матчей за «Шальке» в бундеслиге.