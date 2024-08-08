«Ливерпуль» ведет переговоры с Байером
«Ливерпуль» начал переговоры с «Хоффенхаймом» по нападающему Максимилиану Байеру.
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, сам 21-летний немец решил присоединиться к дортмундской «Боруссии». Однако переговоры между сторонами продолжаются для достижения полного соглашения.
Действующий контракт Байера с «Хоффенхаймом» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
В сезоне-2023/24 Байер сыграл в 35 матчах во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 3 голевые передачи.
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