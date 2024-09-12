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«Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» поборются за дебютанта сборной Англии Гомеша

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Лилля» Эйнджел Гомеш привлек внимание клубов АПЛ, сообщает The Sun.

По информации источника, основным претендентом на 24-летнего англичанина является «Ньюкасл». Но «сороки» могут столкнуться с конкуренцией со стороны «Ливерпуля» и «Тоттенхэма».

В сентября Гомеш дебютировал за сборную Англии в матчах Лиги наций. Он вышел на замену в игре против Ирландии (2:0) и отыграл весь матч против Финляндии (2:0).

Футболист является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Он перешел в «Лилль» в 2020 году. С того момента Гомеш провел за французский клуб 118 матчей, забил восемь мячей и сделал 18 результативных передач.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Лилль
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
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