«Ливерпуль» продал полузащитника Аллана в «Флуминенсе». За 4,5 года он побывал в шести арендах

Полузащитник «Ливерпуля» Аллан Родригес подписал полноценный контракт с «Флуминенсе», сообщает официальный сайт английского клуба.

22-летний бразилец был арендован «Флуминенсе» с лета 2019 года. Сумма трансфера составила 3 млн евро.

Аллан находился в системе «Ливерпуля» с лета 2015 года, однако не провел ни одного матча за клуб. За 4,5 года бразилец побывал в аренде в шести клубах: финский СИК, бельгийский «Сен-Трюйден», немецкие «Герта» и «Айнтрахт», а также кипрский «Аполлон».