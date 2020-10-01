«Ливерпуль» попытается подписать Мбаппе

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе может стать игроком «Ливерпуля», сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, мерсисайдцы заинтересованы в трансфере 21-летнего француза в следующее трансферное окно.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года и с тех пор провел за команду 124 матча, в которых забил 90 голов. В составе парижан футболист трижды выиграл чемпионат Франции, становился обладателем Кубка страны и Кубка лиги.