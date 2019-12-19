«Ливерпуль» подтвердил трансфер японца Минамино и презентовал его в клубной форме

«Ливерпуль» объявил о трансфере полузащитника «Зальцбурга» Такуми Минамино. Ранее сообщалось, что действующие победители Лиги чемпионов заплатят за 24-летнего японца 8,5 миллиона евро и подпишут контракт до 2024 года.

— Для меня это было мечтой, мечтой стать игроком «Ливерпуля», и я рад, что этот момент настал, — сказал Минамино. — Играть в премьер-лиге было одной из моих целей. Думаю, это лучшая лига мира. Я думал о том, что однажды заиграю в премьер-лиге, но не представлял, что получу возможность играть за эту команду. Я действительно счастлив.

В текущем сезоне полузащитник провел 22 матча за «Зальцбург», забив 9 голов и сделав 11 голевых передач.

В активе Минамино 22 матча и 11 голов в составе сборной Японии.