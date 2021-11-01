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«Ливерпуль» поборется с «Арсеналом» за Йовича

01:47
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Форвард «Реала» Лука Йович может продолжить карьеру в Англии, сообщает Fichajes.

По сведениям источника, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп попросил руководство клуба подписать 23-летнего серба. Сообщается, что на игрока также претендует «Арсенал».

В сезоне-2021/22 Йович принял участие в 6 матчах «Реала», во всех случаях выходя на замену. На счету 23-летнего серба 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 20 миллионов евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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