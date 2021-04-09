«Ливерпуль» отказался от Конате
03:55
«Ливерпуль» не будет вести переговоры по защитнику «Лейпцига» Ибраима Конате, сообщает Bild. Английский клуб решил не бороться за подписание 21-летнего француза.
В сезоне-2020/21 Конате провел 16 матчей за «Лейпциг», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 31,5 миллиона фунтов.
29 марта сообщалось, что «Ливерпуль» близок к согласованию трансфера игрока летом 2021 года.
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