«Ливерпуль» отказался от Конате

«Ливерпуль» не будет вести переговоры по защитнику «Лейпцига» Ибраима Конате, сообщает Bild. Английский клуб решил не бороться за подписание 21-летнего француза.

В сезоне-2020/21 Конате провел 16 матчей за «Лейпциг», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 31,5 миллиона фунтов.

29 марта сообщалось, что «Ливерпуль» близок к согласованию трансфера игрока летом 2021 года.