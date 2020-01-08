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«Ливерпуль» отдал в аренду хавбека молодежной сборной Уэльса в «Серкль Брюгге»

20:04
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Полузащитник «Ливерпуля» Исаак Кристи-Дэйвис до конца текущего сезона будет выступать за «Серкль Брюгге» на правах аренды, сообщают пресс-службы клубов.

В текущем сезоне 22-летний валлийский футболист провел один матч за «Ливерпуль» и не отметился результативными действиями.

В активе Кристи-Дэйвиса 2 игры в составе молодежной сборной Уэльса.

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