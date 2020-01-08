«Ливерпуль» отдал в аренду хавбека молодежной сборной Уэльса в «Серкль Брюгге»

Полузащитник «Ливерпуля» Исаак Кристи-Дэйвис до конца текущего сезона будет выступать за «Серкль Брюгге» на правах аренды, сообщают пресс-службы клубов.

В текущем сезоне 22-летний валлийский футболист провел один матч за «Ливерпуль» и не отметился результативными действиями.

В активе Кристи-Дэйвиса 2 игры в составе молодежной сборной Уэльса.