«Ливерпуль» подписал Жоту из «Вулверхэмптона». Трансфер оценивают в 45 миллионов

Нападающий «Вулверхэмптона» Диогу Жота стал игроком «Ливерпуля», информирует пресс-служба мерсисайдской команды. 23-летний португалец будет выступать за новый клуб под 20-м номером.

Срок контракта Жоты с «Ливерпулем» не называется. По информации СМИ, трансфер оценивается в 45 миллионов фунтов стерлингов.

В минувшем сезоне форвард провел за «волков» 48 матчей, забил 16 голов и сделал одну результативную передачу. В текущем — две игры и один забитый мяч.

Ранее Жота выступал за «Атлетико», «Порту» и «Пасуш де Феррейра».