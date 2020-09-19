«Ливерпуль» подписал Жоту из «Вулверхэмптона». Трансфер оценивают в 45 миллионов
19:05
Нападающий «Вулверхэмптона» Диогу Жота стал игроком «Ливерпуля», информирует пресс-служба мерсисайдской команды. 23-летний португалец будет выступать за новый клуб под 20-м номером.
Срок контракта Жоты с «Ливерпулем» не называется. По информации СМИ, трансфер оценивается в 45 миллионов фунтов стерлингов.
В минувшем сезоне форвард провел за «волков» 48 матчей, забил 16 голов и сделал одну результативную передачу. В текущем — две игры и один забитый мяч.
Ранее Жота выступал за «Атлетико», «Порту» и «Пасуш де Феррейра».