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«Ливерпуль» не отпустил Ловрена в «Рому»

16:37
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«Ливерпуль» отклонил предложение «Ромы» по защитнику Деяну Ловрену об аренде с правом выкупа, сообщает Gazzetta dello Sport. Римляне переключились на его кандидатуру после того, как не смогли договориться с «Ювентусом» по Даниеле Ругани. Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека хотел бы более быстрого игрока, чем Ругани.

30-летний Ловрен выступает за «Ливерпуль» с 2014 года — он провел за клуб свыше 100 матчей. В 2018 году защитник стал вице-чемпионом мира в составе сборной Хорватии. Его контракт действует до лета 2021 года.

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