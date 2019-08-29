«Ливерпуль» не отпустил Ловрена в «Рому»

«Ливерпуль» отклонил предложение «Ромы» по защитнику Деяну Ловрену об аренде с правом выкупа, сообщает Gazzetta dello Sport. Римляне переключились на его кандидатуру после того, как не смогли договориться с «Ювентусом» по Даниеле Ругани. Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека хотел бы более быстрого игрока, чем Ругани.

30-летний Ловрен выступает за «Ливерпуль» с 2014 года — он провел за клуб свыше 100 матчей. В 2018 году защитник стал вице-чемпионом мира в составе сборной Хорватии. Его контракт действует до лета 2021 года.