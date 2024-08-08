«Ливерпуль» намерен выкупить полузащитника «Реал Сосьедад» Субименди за 60 миллионов евро

«Ливерпуль» заинтересован в полузащитнике «Реал Сосьедад» Мартине Субименди, сообщает Goal.

По данным источника, мерсисайдцы готовы заплатить за 25-летнего испанца 60 миллионов евро — эта сумма прописана в контракте футболиста в виде отступных.

Субименди — воспитанник «Реал Сосьедад». В сезоне-2023/24 хавбек забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу в 45 матчах за команду.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.