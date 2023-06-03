«Ливерпуль» на следующей неделе завершит трансфер Макаллистера
Полузащитник «Брайтона» Алексис Макаллистер близок к переходу в «Ливерпуль», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, отец и агент 24-летнего аргентинца вылетели в Англию для уточнения окончательных деталей контракта. Ожидается, что «Ливерпуль» завершит сделку на следующей неделе.
В сезоне-2022/23 Макаллистер провел 40 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 2 результативные передачи. В составе сборной Аргентины полузащитник стал чемпионом мира-2022.
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