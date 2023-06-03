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Сегодня, 10:27

«Ливерпуль» на следующей неделе завершит трансфер Макаллистера

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Брайтона» Алексис Макаллистер близок к переходу в «Ливерпуль», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, отец и агент 24-летнего аргентинца вылетели в Англию для уточнения окончательных деталей контракта. Ожидается, что «Ливерпуль» завершит сделку на следующей неделе.

В сезоне-2022/23 Макаллистер провел 40 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 2 результативные передачи. В составе сборной Аргентины полузащитник стал чемпионом мира-2022.

ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Ливерпуль
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