«Ливерпуль» на следующей неделе завершит трансфер Макаллистера

Полузащитник «Брайтона» Алексис Макаллистер близок к переходу в «Ливерпуль», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, отец и агент 24-летнего аргентинца вылетели в Англию для уточнения окончательных деталей контракта. Ожидается, что «Ливерпуль» завершит сделку на следующей неделе.

В сезоне-2022/23 Макаллистер провел 40 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 2 результативные передачи. В составе сборной Аргентины полузащитник стал чемпионом мира-2022.