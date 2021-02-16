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«Ливерпуль», «МЮ, «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» претендуют на 19-летнего форварда «Шальке»

07:51
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Форвард «Шальке» Мэттью Хоппе может продолжить карьеру в Англии, сообщает 90min.

По сведениям источника, на 19-летнего американца претендуют «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

В текущем сезоне Хоппе провел 11 матчей в бундеслиге, в которых забил 5 голов. 1 февраля 2021 года форвард подписал новый контракт с «Шальке» до 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

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