«Ливерпуль» может продать Шачири летом за 30 миллионов евро
16:38
Известный журналист Джеймс Пирс сообщил у себя в Twitter о том, что полузащитник Джердан Шачири может покинуть «Ливерпуль».
По словам Пирса, «красные» отклонили предложения «Севильи» и «Ромы» об аренде швейцарца до конца сезона 2019/20 и планируют продать полузащитника летом за 30 миллионов евро.
Шачири принял участие в 10 матчах «Ливерпуля» в сезоне 2019/20 во всех турнирах, на его счету 1 забитый мяч.
В этом сезоне 28-летний швейцарец пропустил 2 месяца из-за повреждения икроножной мышцы.
Xherdan Shaqiri going nowhere during this transfer window. #LFC have turned down loan approaches from Seville and Roma. The Reds would be willing to sell him for 30million Euros this summer.— James Pearce (@JamesPearceLFC) January 21, 2020
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