«Ливерпуль» может приобрести Сократиса, который уже работал с Клоппом

Защитник «Арсенала» Сократис Папастатопулос может продолжить карьеру в «Ливерпуле», сообщает Daily Express.

По сведениям источника, мерсисайдцы рассматривают 32-летнего грека в качестве замены травмированного Виргила ван Дейка, который из-за травмы выбыл на длительный срок. Защитник уже выступал под руководством Юргена Клоппа в дортмундской «Боруссии».

В текущем сезоне Сократис был исключен из заявки «Арсенала» в АПЛ и Лиге чемпионов.