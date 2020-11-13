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«Ливерпуль» может приобрести Сократиса, который уже работал с Клоппом

15:49
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Защитник «Арсенала» Сократис Папастатопулос может продолжить карьеру в «Ливерпуле», сообщает Daily Express.

По сведениям источника, мерсисайдцы рассматривают 32-летнего грека в качестве замены травмированного Виргила ван Дейка, который из-за травмы выбыл на длительный срок. Защитник уже выступал под руководством Юргена Клоппа в дортмундской «Боруссии».

В текущем сезоне Сократис был исключен из заявки «Арсенала» в АПЛ и Лиге чемпионов.

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