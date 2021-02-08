«Ливерпуль» может приобрести полузащитника «Спортинга»

Полузащитник «Спортинга» Педру Гонсалвеш попал в сферу интересов «Ливерпуля», сообщает Record. 22-летний португалец в нынешнем сезоне ведет свой клуб к чемпионству.

В активе центрального полузащитник 14 мячей и 2 голевые передачи в 15 матчах, а «Спортинг» лидирует в чемпионате Португалии с отрывом в 5 очков.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро. Гонсалвеш перешел в «Спортинг» перед началом сезона за 6,5 миллионов евро.