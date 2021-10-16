«Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «МЮ» интересуются Тшуамени из «Монако»
Полузащитник «Монако» Орельен Тшуамени может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает ESPN.
По сведениям источника, на 21-летнего француза претнедуют «Ливерпуль» , «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Сообщалось, что «Монако» готов расстаться с игроком за 60 млн евро.
В текущем сезоне Тчуамени провел 15 матчей за «Монако» и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 млн евро.
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