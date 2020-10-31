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«Ливерпуль» летом продаст Ориги

14:49
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Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги следующим летом покинет клуб, сообщает The Echo.

По данным источника, 25-летний бельгиец после прихода Диогу Жоты потерял место в составе и задумался о смене обстановки.

В сезоне-2020/21 Ориги принял участие в 3 матчах «Ливерпуля», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 16 миллионов евро.

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