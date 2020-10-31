«Ливерпуль» летом продаст Ориги
Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги следующим летом покинет клуб, сообщает The Echo.
По данным источника, 25-летний бельгиец после прихода Диогу Жоты потерял место в составе и задумался о смене обстановки.
В сезоне-2020/21 Ориги принял участие в 3 матчах «Ливерпуля», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 16 миллионов евро.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.