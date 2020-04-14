«Ливерпуль» купит Мбаппе, если потеряет Мане

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе может перейти в «Ливерпуль», сообщает The Sun. Это произойдет в том случае, если «Реал» приобретет форварда мерсисайдцев Садио Мане. Француз также является одной из трансферных целей испанцев.

«Ливерпуль» за трансфер Мане может получить порядка 170 миллионов евро. Эти деньги будут направлены на покупку Мбаппе. Ранее сообщалось, что он не хочет продлевать контракт с парижанами, который рассчитан до лета 2022 года.

В текущем сезоне 21-летний француз провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 30 голов и сделал 4 результативных паса.